Omicidio Antonietta Canu, ora è indagato il nipote. Il nuovo sospetto è che si tratti dell’ennesimo caso di femminicidio per quanto riguarda la morte dell’anziana di 71 anni, scomparsa da casa lo scorso 13 agosto 2021 ad Alghero, in Sardegna.

Il corpo esanime di Antonietta Canu è stato ritrovato il 4 settembre 2021 in avanzato stato di decomposizione, presso un terreno incolto poco distante dalla sua casa, nella borgata di Maristella. Ieri, 15 settembre 2021, è stata eseguita l’autopsia come da prassi, per cercare di accertarne le cause della morte. Secondo quanto emerso in prima battuta, ci sarebbero elementi per avanzare l’ipotesi di un omicidio.

Nel caso sulla morte della signora Canu c’è quindi un indagato, si tratta di Antonio Cataldi, 34 anni, suo nipote. L’uomo è ora assistito dall’avvocata Valentina Porcu, nominata d’ufficio per lui. Secondo alcune indiscrezioni, aveva destato sospetti sin dall’inizio dell’inchiesta condotta dai Carabinieri di Alghero, soprattutto per quanto riguarda un racconto poco convincente circa la ricostruzione delle prime fasi della scomparsa di Antonietta.

A stabilire l’iscrizione nel registro degli indagati del nipote dell’anziana, il magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Enrica Angioni. Le accuse veramente sono pesanti, si parla di omicidio volontario.