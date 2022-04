Omicidio durante una festa a Torre Del Greco: muore 19enne, fermati due minori

Omicidio durante una festa a Torre Del Greco, due ragazzini di Torre Annunziata litigano con un coppia di giovani e li accoltellano, uccidendone uno

Orrore per un omicidio a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove durante una festa un 19enne è morto raggiunto da diverse coltellate per le quali sono stati fermati due minorenni, mentre una seconda persona coinvolta nell’accoltellamento è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maresca.

La rissa è avvenuta nel quartiere Leopardi nella serata del 10 aprile e, secondo le prime notizie, la vittima sarebbe raggiunta da sette fendenti, uno dei quali fatale, dritto al cuore.

Ad essere fermati per le responsabilità in quel fatto di sangue sono stati due 17enni della vicina Torre Annunziata. Pare che la rissa sia scaturita da futili motivi nei pressi di alcuni giostrini in un’area pubblica: ad un certo punto sarebbe spuntato uno o più coltelli e due giovani sono rimasti a terra, uno agonizzante e l’altro con ferite per cui in nottata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e per il quale la prognosi risulta ancora riservata.

L’arrivo della polizia e i due fermi

Sul posto, assieme ai mezzi di soccorso, sono giunti a razzo gli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto le prime testimonianze sull’accaduto e sulla scorta di quelle hanno provveduto a rintracciare e fermare i presunti autori del doppio crimine, due 17enni.