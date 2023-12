Omicidio Vanessa Ballan: fermato il presunto killer Bujar Fandaj

La 27enne Vanessa Ballan è stata brutalmente uccisa a Spineda, piccola frazione del comune di Riese Pio X, in provincia di Treviso. La donna, ammazzata brutalmente a coltellate, era incinta e aveva aperto la porta al suo assassino e dunque lo conosceva: il primo sospettato è Bujar Fandaj.

Vanessa Ballan, fermato Bujar Fandaj: la fine della fuga

Il 40enne kosovaro Bujar Fandaj è stato fermato dalle autorità per l’omicidio di Vanessa Ballan. I militari lo avevano cercato nella sua abitazione a San Vito di Altivole nel pomeriggio, ma non lo avevano trovato. La sua fuga, però, è durata solo poche ore: intorno alle 23 è stato trovato dai carabinieri non troppo lontano da casa. Una volta rintracciato, Fandaj non ha opposto resistenza ed è stato accompagnato nel carcere di Santa Bona, nel Trevignano.

Vanessa Ballan, fermato Bujar Fandaj: la denuncia

Quello di Bujar non era un volto nuovo per Vanessa. La ragazza, infatti, lo aveva denunciato per stalking nello scorso mese di ottobre e il marito Nicola Scapinello, dopo la tragedia, ha indicato per primo il suo nome ai carabinieri. Al momento, l’arma del delitto non è ancora stata ritrovata, ma sul corpo di Vanessa sono evidenti i segni della lotta: la 27enne ha provato fino all’ultimo a sottrarsi alla furia omicida.