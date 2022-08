Ondata di caldo di fine agosto: come trovare sollievo in casa

L'ondata di caldo di fine agosto si può combattere. Scopriamo insieme come farlo, con i giusti accorgimenti e affidandoci al miglior condizionatore.

Siamo nel pieno di un’ondata di caldo di fine agosto e prendere delle precauzioni per continuare a vivere con serenità questi giorni di fine estate è opportuno, soprattutto per le persone più fragili. Scopriamo insieme come farlo al meglio delle nostre capacità.

Ondata di caldo di fine agosto

E’ molto probabile che, con l’arrivo di settembre, si trovi un po’ di refrigerio e ci si possa lasciare definitivamente alle spalle anche quest’ondata di fine agosto. Ciononostante, il problema relativo al caldo è ancora attuale, per cui è opportuno prendere delle precauzioni per prevenire i danni che il caldo comporta, sulla salute e sulla vita delle persone, specie le più fragili.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare quest’ondata di caldo di fine agosto, quali precauzioni è opportuno prendere e come vivere serenamente gli ultimi giorni estivi, al meglio delle nostre capacità.

Ondata di caldo di fine agosto: consigli

Ecco come combattere l’ondata di caldo di fine agosto in casa:

indossate abiti in fibre naturali , di colore chiaro e ampi, in modo che non aderiscano sulla pelle, ma che al contrario la lascino respirare;

, di colore chiaro e ampi, in modo che non aderiscano sulla pelle, ma che al contrario la lascino respirare; la sera, aprite porte e finestre . Se possibile, tenetele aperte anche di notte, ma richiudete tutto non appena, il giorno seguente, il sole non avrà fatto capolino. In questo modo, si spera che la vostra casa riesca a trattenere tutta la frescura catturata la notte;

. Se possibile, tenetele aperte anche di notte, ma richiudete tutto non appena, il giorno seguente, il sole non avrà fatto capolino. In questo modo, si spera che la vostra casa riesca a trattenere tutta la frescura catturata la notte; mangiate frutta e verdura, che aiutano a combattere la ritenzione idrica e a farvi restare idratati. In generale, preferite gli alimenti freschi e le preparazioni fredde ;

e le ; affidatevi ad un buon condizionatore, come Artic Air Cube, del quale vi parliamo in maniera più approfondita nel paragrafo che segue.

Ondata di caldo: rimedio per la casa

Ogni precauzione messa in atto per prevenire e limitare i danni che il caldo può avere sulla salute e la vita delle persone, con particolare riferimento alle più fragili, è fondamentale. Tuttavia, supportare ulteriormente gli accorgimenti presi è fondamentale per potersi, effettivamente, rilassare e vivere questi giorni di fine estate con maggiore tranquillità.

Combattere l’ondata di caldo di fine agosto in casa è possibile, dunque, non solo grazie a quegli accorgimenti a cui si faceva riferimento nel paragrafo precedente, ma anche grazie ad Artic Air Cube, un mini condizionatore portatile innovativo perché è piccolo, ma potente allo stesso tempo, ed è, appunto, portatile, ovvero, può essere spostato con facilità non solo da un punto all’altro della casa, ma anche dalla casa al garage, al giardino, alla casa delle vacanze e, persino, sul posto di lavoro.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Artic Air Cube dispone di tre livelli di intensità, che possono essere regolati sulla base delle proprie esigenze e necessità. Inoltre, il condizionatore è stato progettato per avere un basso impatto ambientale e un basso impatto economico. Per funzionare, quindi, è sufficiente azionare il relativo pulsante su Artic Air Cube e il gioco è fatto. Una volta spento, ricaricate il dispositivo attraverso l’apposita presa USB, in dotazione nella confezione.

Progettato e realizzato sulla base di un sistema di raffreddamento ad acqua, Artic Air Cube dispone anche di un contenitore, che dovrà essere riempito di acqua dopo ogni fine utilizzo. Artic Air Cube è piccolo nelle dimensioni, ma il suo motore è talmente potente che raffredda un ambiente di 250 mq in pochissimo tempo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Air Cube è un dispositivo esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione, raggiungibile da questo link. Per prenotare Artic Air Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Air Cube è in promozione a 59,00 € anziché 119. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.