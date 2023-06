Arriva l’accademia per avere successo su OnlyFans. A crearla sono state due gemelle, le GioTwins, che hanno pensato bene di creare una specie di scuola dove imparare a sfruttare al meglio la piattaforma.

OnlyFans: arriva l’accademia per avere successo

Le GioTwins, due creator attive su OnlyFans da tempo, hanno aperto un’accademia per avere successo sulla nota piattaforma. Le due gemelle rispondono al nome di Alessia, studentessa di ingegneria, e Martina, di professione commessa. La prima posta contenuti parecchio espliciti, mentre la seconda solo immagini soft. Entrambe, però, hanno pensato di aprire un’accademia dove insegnare agli ‘alunni’ come sfruttare al meglio OnlyFans.

GioTwins: come funziona l’accademia su OnlyFans?

“È il primo giorno del mese e sei appena tornata a casa dopo una giornata passata fuori. Decidi di dare un’occhiata al tuo saldo bancario; dopotutto, oggi è il giorno in cui OnlyFans paga il tuo stipendio. Accedi al tuo home banking e lo vedi: un bonifico in entrata pari a 20.148,47 dollari, l’equivalente di 18.801,27 euro al cambio attuale. Vuoi vedere come si fa? Ecco i nostri corsi“: questo l’annuncio dell’accademia delle GioTwins per cercare nuovi adepti. Le gemelle propongono una serie di corsi tramite i quali gli ‘alunni’ impareranno ad avere successo su OnlyFans.

Quanto costano i corsi dell’accademia su OnlyFans?

L’accademia su OnlyFans propone una serie di corsi, che costano tutti sui 1300 euro. Le GioTwins hanno così spiegato la loro nuova attività: