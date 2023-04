Operaio 70enne precipita da un'altezza di 14 metri a Senago: è grave

Dramma in Lombardia con l’ennesimo incidente sul lavoro: un operaio 70enne precipita da un’altezza di 14 metri a Senago e da quanto si apprende è grave. I media riportano che secondo una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’uomo stesse lavorando su un tetto all’interno di un’azienda locale quando è caduto per cause che andranno accertate dagli investigatori.

Operaio 70enne precipita a Senago

Tutto è accaduto all’interno di un’azienda a Senago, in provincia di Milano. Il 70enne è precipitato da un’altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto all’interno della ditta Cifa. I lanci di queste ultime ore sostengono che la vittima si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Le fonti sono al momento quelle dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.

L’arrivo di soccorritori, carabinieri e polizia

L’uomo è impiegato in una ditta esterna e pare stesse svolgendo dei lavori di manutenzione. Ad un certo punto è caduto dal tetto, finendo in una buca. Sul posto sono intervenuti a razzo oltre ai soccorritori del 118, tre mezzi dei vigili del fuoco, poi gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri della territoriale. Mentre l’operaioveniva portato all’ospedale Niguarda di Milano sono iniziati i rilievi del personale Asl con mansioni di Pg.