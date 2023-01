Operaio muore investito da un furgone mentre va al lavoro: lascia 3 figli

Urtato da un’auto mentre andava in bicicletta sulla ex statale 573 in provincia di Bergamo: la caduta gli è fatale, uomo 49enne perde la vita.

Lascia una moglie e tre figli.

La dinamica dell’incidente

Lo scontro è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino di venerdì 13 gennaio 2023. La vittima si chiamava Ndiaga Ladiane ed era di origine senegalese. Al momento dell’urto, stava attraversando – compiendo una manovra contromano – l’ex statale per dirigersi sulla corsia di accelerazione situata sulla strada parallela. Giunto di fronte al bar Civico 19, Ladiane è stato urtato da un furgone con a bordo degli operai che si dirigevano a lavoro: l’uomo è caduto a terra, probabilmente morendo sul colpo.

All’arrivo dei soccorsi inviati dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non c’era già più niente da fare: i traumi riportati dal 49enne gli sono stati fatali.

Lavorava da poco per una ditta di consegne

La vittima condivideva da due anni un’abitazione a Mornico (BG) insieme al cugino. Da qualche giorno aveva iniziato a lavorare presso una ditta di consegne di Telgate, che riusciva a raggiungere in meno di mezz’ora di bicicletta.

Una mezz’ora che, purtroppo, lo scorso venerdì gli è stata fatale. Al momento la salma dell’uomo giace nella camera mortuaria del cimitero di Mornico.