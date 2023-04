Oriana Marzoli "ci dà un taglio": ecco il nuovo look

Addio casa più spiata d’Italia a Cinecittà e buongiorno vita vera, ecco perché Oriana Marzoli “ci dà un taglio” ed ecco il perché del suo nuovo. Dai social si apprende in diretta che appena terminato il il Gf Vip la showgirl venezuelana ha cambiato radicalmente il taglio dei capelli e lo ha fatto condividendo una storia su Intagram su cui gli step della sua “metamorfosi” sono condivisibili ed apprezzabili.

Oriana Marzoli, ecco il nuovo look

Il dato è proprio questo: Oriana Marzoli ha rivoluzionato il suo look. E la showgirl venezuelana, che è da pochissimo tornata alla vita senza il GfVip, ha voluto cambiare. E l’impressione, come scrive Leggo, è che “sembra se la stia godendo per bene”. Perché? Perché tutti i fronti della vita di Oriana procedono a gonfie vele: con Daniele Dal Moro, tanto per dirne una di quelle importanti e seguite sui social, la relazione procede a gonfie vele. Marzoli ha voluto onorare questo momento d’oro recandosi perciò dal parrucchiere e cambiando look.

Il biondo che più biondo non si può

L’ex vippona ha reso una decisione a suo modo “drastica”: ha deciso di dire addio alle sue extension. Il filmato condiviso sulle Instagram stories ha un prima ed un dopo, un dopo alla fine del quale Oriana ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli: caschetto ma ora più biondo e ancora più corto.