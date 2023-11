Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati ancora una volta. Secondo alcune indiscrezioni, la bella venezuelana è finita in ospedale e l’ex gieffino ha interrotto una live social appena ha scoperto la cosa.

Oriana Marzoli in ospedale: la reazione di Daniele Dal Moro

Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Oriana Marzoli è finita in ospedale e Daniele Dal Moro l’ha scoperto mentre stava facendo una live sui social. Appena ha saputo la cosa, l’ex gieffino ha interrotto tutto. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

L’indiscrezione su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

“Ho letto che Oriana sta in ospedale, non so se la fonte è attendibile, però stanotte, quando Daniele stava facendo una diretta, gliel’hanno comunicato. Lui ha spento tutto, poi non so cosa sia successo“, recita la segnalazione arrivata a Deianira. La realtà, però, sembra molto diversa.

Oriana è davvero in ospedale?

Dopo la segnalazione, Deianira è tornata sui social e ha dichiarato:

“Pare che sia fake. Questo non esclude che Oriana sia provata“.

Appurato che la Marzoli non dovrebbe essere ricoverata in ospedale, una cosa è certa: è molto provata dall’ennesima rottura con Daniele. Non a caso, sui social sono stati resi pubblici alcuni suoi audio in cui, in lacrime, chiede che non le parlino più di Dal Moro.