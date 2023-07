Oriana Marzoli, terrore per il maltempo a Milano: "Era il finimondo"

Attraverso i social Oriana Marzoli si è lamentata per la terribile tempesta che si è abbattuta nelle scorse ore in Lombardia.

Oriana Marzoli: il maltempo in Lombardia

Oriana Marzoli è tra i vip che si trovavano a Milano nelle ore in cui si è abbattuta una violenta tempesta con pioggia e giganteschi di grandine sulla città. L’ex volto del GF Vip ha raccontato ai fan l’accaduto senza nascondere la sua preoccupazione e la sua paura per quanto accaduto. “Ciao ragazzi! Per tutti quelli che mi hanno chiesto se fossi a Milano e come stavo, perché davvero qui è successo il finimondo: c’erano tuoni, fulmini…”, ha raccontato Oriana, e ancora: “Un uragano in pratica, volevo dirvi che sto bene. Mi sono alzata alle quattro del mattino spaventatissima e poi io sono qui da sola quindi i rumori forti mi hanno svegliata. Avevo veramente paura: per riaddormentarmi ci ho messo praticamente un’ora. Che paura!”.

Come lei nelle scorse ore anche altri personaggi vip hanno raccontato i danni e i disagi vissuti a causa del maltempo e tra questi vi sono stati anche l’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi, la showgirl Michelle Hunziker e la giornalista Selvaggia Lucarelli. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?