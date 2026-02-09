Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, martedì 10 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Giornata nella quale le stelle invitano a osare, a non rimanere fermi nella propria zona di confort, a rischiare perché spesso, le cose più belle, accadono proprio in questo modo.

Per la giornata di domani, 10 febbraio 2026, le stelle sorridono in particolare al segno del Cancro, che sarà dunque il più fortunato della giornata.

Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, martedì 10 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: “ci vuole calma e sangue freddo” citava una canzone di Luca Dirisio. E’ proprio quello di cui avrete bisogno domani, in particolare in ambito lavorativo, ma non solo.

Toro: giornata molto positiva, dove l’umore sarà dei migliori e tutto vi sembrerà possibile. Giornata anche da dedicare a un progetto che tenete da troppo chiuso nel cassetto.

Gemelli: attenzione alla giornata di domani, la più complicata della settimana, in quanto il nervosismo sarà davvero alle stelle e ciò potrebbe ripercuotersi sulle vostre relazioni interpersonali e sul lavoro.

Cancro: giornata super fortunata, nella quale le stelle vi invitano a osare, a credere anche nell’impossibile. Potrebbe infatti esserci una sorpresa che vi attende.

Leone: giornata nel complesso positiva, anche se dovete fare attenzione a un possibile imprevisto mattutino che, se non affrontato nel modo giusto, potrebbe rovinarvi l’intera giornata.

Vergine: non sarà una giornata da ricordare particolarmente, specialmente dal punto di vista sentimentale. Già dal primo mattino, infatti, i malumori con il partner saranno evidenti, è tempo di una pausa?

Bilancia: giornata molto impegnativa dal punto di vista lavorativo, con compiti uno dietro l’altro che potrebbero mettervi in difficoltà. La sera sfruttatela per riposarvi al meglio.

Scorpione: un martedì molto positivo, le cose procedono davvero bene sul lavoro, tanto che presto potrebbero esserci passi avanti davvero importanti e, fino a poco tempo fa, insperati.

Sagittario: non sarà una delle vostre giornate migliori, per vie del nervosismo che ormai vi portare dietro da tempo e che rischia di compromettere il vostro rapporto di coppia ma anche quello con i colleghi.

Capricorno: martedì tranquillo e sereno, sarà una giornata senza troppo preoccupazioni, sia a casa sia in ufficio. Potrebbe essere la giornata giusta per pensare a progetti futuri.

Acquario: è la vostra settimana, la fortuna vi accompagnerà un pò tutti i giorni. Anche domani sarà una giornata positiva e ricca di soddisfazioni personali, specie sul lavoro.