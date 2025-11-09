Ospiti e Anticipazioni Imperdibili della Puntata di Domenica 9 Novembre

Un nuovo emozionante episodio di "Domenica In" ricco di ospiti straordinari e sorprendenti rivelazioni. Non perdere l'occasione di assistere a momenti unici e coinvolgenti!

Oggi, domenica 9 novembre, a partire dalle 14.00 su Rai 1, torna Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. Questa puntata si preannuncia dinamica e ricca di sorprese, con la partecipazione di artisti e personaggi noti provenienti da vari ambiti, tra cui musica, cinema e attualità.

Tra gli ospiti più attesi ci sono Matteo Bocelli e Andrea Sannino, pronti a intrattenere il pubblico con le loro performance musicali.

Non mancheranno momenti di riflessione e dibattito, rendendo la trasmissione un mix equilibrato tra intrattenimento e informazione.

Interviste e anticipazioni cinematografiche

Un momento particolarmente interessante sarà l’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà in modo intimo e personale. In studio sarà presente anche il figlio Toni, regista del film ’18 giorni’, ispirato alla vita e alla carriera del celebre artista. Durante la trasmissione verranno mostrate alcune clip in anteprima, offrendo così al pubblico un assaggio del film.

Focus sul cinema

Per il segmento dedicato al grande schermo, i noti attori Luca Argentero e Valentina Lodovini presenteranno il loro nuovo film ‘Una famiglia sottosopra’, diretto da Alessandro Genovesi. Questo film promette di portare una ventata di freschezza e divertimento, arricchendo ulteriormente la puntata di oggi.

Discussioni sull’attualità e musica dal vivo

La parte dedicata all’attualità vedrà un vivace dibattito con la partecipazione di Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica, collegato da Milano. Insieme a Tommaso Cerno, commenteranno le notizie più rilevanti della settimana, offrendo punti di vista interessanti e diversificati.

Un nuovo libro e performance musicali

Un altro intervento significativo sarà quello dello scrittore Massimo Gramellini, che parlerà del suo ultimo libro ‘L’amore non ha un perché, l’amore è il perché’, un’opera che esplora le complessità dei sentimenti umani. Per quanto riguarda la musica, Andrea Sannino si esibirà con il suo brano ‘A Signora’, mentre Matteo Bocelli presenterà il suo nuovo singolo ‘Più veloce della luce’.

Infine, a completare il programma, ci saranno momenti di interazione con i co-conduttori. Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il suo gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In’, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a una delle icone della musica italiana, Mina, un momento che non mancherà di suscitare emozioni.

La puntata di oggi di Domenica In si preannuncia ricca di contenuti interessanti e di momenti memorabili, un appuntamento imperdibile per i telespettatori.