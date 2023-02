Ozzy Osbourne cancella i concerti: "Mai più in tour, non sono in grado"

Ozzy Osbourne cancella i concerti: "Mai più in tour, non sono in grado"

Ozzy Osbourne ha fatto un annuncio che i fan non si aspettavano: la sua vita in tour è finita.

L’artista, dopo più di cinquant’anni di carriera, è costretto a dire basta perché le sue condizioni di salute non gli permettono di tornare sul palco.

Ozzy Osbourne cancella la vita in tour

Dopo oltre cinquant’anni di carriera, Ozzy Osbourne ha dato un annuncio che i seguaci non avrebbero mai voluto sentire. “Una delle cose più difficili che abbia mai condiviso con i miei fan“, ha ammesso l’artista tramite i suoi canali social.

La sua vita in tour, a causa delle precarie condizioni di salute, è finita.

L’annuncio di Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, con un lungo post su Twitter, ha annunciato:

“Ho realizzato che non sono fisicamente in grado di intraprendere il mio tour in Europa e in Inghilterra, non riuscirei ad affrontare i viaggi. Non avrei mai immaginato che i miei giorni in tour sarebbe finiti in questo modo”.

L’ex leader dei Black Sabbath, a causa delle sue condizioni di salute, ha cancellato l’imminente serie di concerti e tutti gli altri tour ancora da programmare.

Che problemi ha Ozzy Osbourne?

I problemi di salute di Ozzy Osbourne sono iniziati quattro anni fa, quando è caduto nella sua casa di Los Angeles. Un infortunio domestico che, all’inizio, non sembrava preoccupante. La sua spina dorsale, però, ne è uscita danneggiata ed è iniziato il suo calvario, lo stesso che oggi lo costringe a dire basta ai tour. L’artista ha dichiarato:

“Il mio solo e unico obiettivo durante questo tempo è stato lavorare per provare a tornare sul palco. La mia voce sta bene, ma dopo tre operazioni, trattamenti con cellule staminali, sessioni di fisioterapia infinite e innovative cure con trattamenti cibernetici, il mio corpo è ancora molto debole. (…) Il mio team sta pensando a nuove idee per farmi esibire senza che io debba viaggiare di città in città, stato in stato”.