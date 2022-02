Padova, porte da calcio con le sbarre: è polemica

A Padova sono state installate delle porte da calcio in acciaio, con delle sbarre al posto della rete: scattano le polemiche da parte dei cittadini

Padova, installate porte da calcio con le sbarre

Le nuove porte da calcio sono state installate in ogni parco urbano della città di Padova, in Veneto.

Il comune ha avvallato questa decisione come confermato anche dall’assessore al verde pubblico Chiara Gallani, intervenuta sui social: “Sono in acciaio, sono resistenti e, soprattutto, sono arrivate al Parco Milcovich, al Parco delle Farfalle, al Parco di via Decorati al Valor Civile e a breve anche al Parco dei Frassini, dopo quelle già posate in via Dupré.” L’idea di fondo era quella di costruire delle porte che non potessero essere rovinate dai vandali.

Le proteste e la polemica dei cittadini

L’idea avuta dal comune non è però piaciuta a tutti, anzi molti cittadini hanno protestato: “Sembra di giocare in un carcere.” La critica è soprattutto estetica, ma anche pratica: le reti in acciaio non restituiscono certo la stessa sensazione ai bambini che segnano un gol in una di queste porte. Alcuni genitori poi si sono chiesti se queste strutture in acciaio non possano essere anche pericolose, in caso per esempio di inciampi o scontri con esse da parte dei piccoli calciatori.