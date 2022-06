Padre annega e uccide i figli di 2, 3 e 5 anni: corpi trovati dall’ex moglie

Tragedia negli USA, dove un padre annega ed uccide i suoi tre figli piccoli. L'uomo, dopo essere scappato, ha tentato il suicidio ma è stato arrestato.

Una tragedia sconvolge l’Illinois, stato federale degli USA. Un uomo ha ucciso i suoi figli annegandoli nella vasca da bagno e poi ha tentato il suicidio. La polizia è riuscita a fermare l’assassino solo dopo un inseguimento a folle velocità.

Il padre annega e uccide i figli di 2, 3 e 5 anni

I piccoli avevano 2, 3 e 5 anni e si chiamavano Gideon Karels, Cassidy Karels e Bryant Karels. Stavano passando il fine settimana con il padre, Jason E. Karels, 35enne. L’uomo avrebbe deciso di mettere fine alla loro vita annegandoli nella vasca da bagno ed adagiando i loro corpi senza vita nelle rispettive camerette. Subito dopo il 35enne è fuggito dal luogo del delitto.

Il ritrovamento dei cadaveri

A ritrovare i corpi senza vita dei bambini è stata la madre che li stava recuperando dato che li aveva in affido congiunto con l’ex compagno. Dopo aver fatto la macabra scoperta, la donna, in preda alla disperazione, ha chiamato i soccorsi e la polizia. Quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro constatare il decesso dei bambini.

L’inseguimento e l’arresto dell’assassino

La polizia si è lanciata in un inseguimento ad alta velocità e, nel giro di 20 minuti, è riuscita a catturare l’assassino che si è schiantato con la sua auto contro degli alberi. Prima di essere arrestato, Jason Karels, è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate in seguito all’incidente d’auto. Interrogato dalla polizia ed arrestato, l’uomo ha confessato ed ha aggiunto di aver tentato più volte il suicidio, anche dopo aver ucciso i figli.

Il movente che ha spinto il 35enne a commettere il triplice infanticidio è stata la separazione dalla compagna.