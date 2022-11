Padre morto in casa per un infarto: il figlio di due anni resta da solo e muo...

Padre morto in casa per un infarto: il figlio di due anni resta da solo e muore di fame, svelate le terribili cause di un fatto avvenuto a Geneva

Un padre morto in casa per un infarto ed il figlio di due anni che resta da solo e muore di fame: negli Usa si consuma una tragedia familiare terribile con il doppio decesso nella famiglia Conde, i cui corpi privi di vita sono stati scoperti dalle forze dell’ordine nell’appartamento dove vivevano giorni dopo la tragedia.

Teatro della tragedia Geneva, una cittadina nell’area di Syracuse, nello stato di New York.

Padre morto in casa per un infarto

I fatti risalgono a febbraio ma le dinamiche sono state chiarite solo in questi giorni. NBC News, spiega che David Conde Senior, 59 anni, e David Conde Jr., 2 anni, vennero trovati morti il 15 febbraio scorso nel loro appartamento. E quel caso rischiava di diventare un mistero, solo che poi si era scoperto che il padre è morto naturalmente per “malattie cardiovascolari”.

A chiarirlo una una nota del dipartimento dello sceriffo della contea. El il povero “little David”?

Il piccolo David è morto di stenti in casa

Lui è morto di fame. Ha detto l’inquirente: “È stato accidentale, Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del padre”. Padre e figlio erano stati visti l’ultima volta in vita il 22 gennaio.

Dal canto suo la polizia ha spiegato che non c’erano segni di effrazione o altro tipo di violenza nell’appartamento. E non è un caso che quando gli agenti erano arrivati presso i Serenity Manor Apartments avevano dovuto forzare l’ingresso: “Non c’erano segni di colluttazione nella residenza. Non abbiamo motivo di credere che qualcun altro fosse nell’appartamento quando sono morti”.