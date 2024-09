++ Padre sotto custodia per stupefacenti dopo che la figlia ha consumato droga ++

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione di droga, a seguito del ricovero della figlia di due anni per assunzione accidentale di sostanze stupefacenti all'ospedale di Cosenza. Durante una perquisizione a casa dei genitori, la polizia ha trovato droga e strumenti per il confezionamento. L'uomo era già conosciuto dalle autorità e si attendono i risultati dei test tossicologici per eventuali ulteriori azioni contro di lui.