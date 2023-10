Due poliziotti della Squadra Mobile di Palermo sono stati arrestati con l’accusa di corruzione, peculato, falso materiale e ideologico.

Le indagini

Le indagini che hanno portato all’arresto sono state coordinate dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Paolo Guido.

Dall’inchiesta risulta che i due poliziotti avessero degli accordi con uno spacciatore. Questi accordi prevedevano che ricevessero del denaro dal pusher in cambio di informazioni sulle indagini in corso. Inoltre, sembra che almeno in due occasioni i poliziotti, in seguito al sequestro di un carico di droga, abbiano sottratto parte della merce per rivenderla al loro contatto affinché la spacciasse.

Alle accuse si aggiunge anche quella di aver falsificato i verbali relativi alla distruzione della droga allo scopo di fingere di aver smaltito la sostanza stupefacente che invece era stata rivenduta.

Gli arrestati

I due poliziotti arrestati risultano essere un sovrintendente capo e un vice sovrintendente. In manette è finito anche lo spacciatore con cui avevano accordi.