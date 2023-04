L’amatissimo calciatore di Italia ’90, Totò Schillaci ha perso la sua adorata madre. La signora Giovanna è deceduta all’età di 76 anni.

Il dolore per la perdita della madre

Totò ne ha dato l’annuncio sui suoi social, dove ha scritto un messaggio per la perdita di sua madre: “Fai buon viaggio mamma. Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue. Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie, ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi”.

L’affetto dei concittadini

Totò e la sua famiglia erano entrati nei cuori di tutti i siciliani durante i mondiali del ’90 quando i palermitani andavano a festeggiare sotto casa della signora Giovanna e del signor Mimmo a ogni gol del loro figlio Totò.

I concittadini che con Schillaci hanno sognato nelle notti magiche hanno fatto arrivare i loro messaggi di condoglianze.

I messaggi da parte degli amici del calciatore

Tantissime le dediche degli amici, come quella di Antonio Ruoppolo che ha scritto: “Carissimo totogoal90, ti sono fraternamente vicino con le preghiere per la scomparsa della tua adorata mamma”.

Marco Chinicò ha scritto “Un grande abbraccio virtuale che non lenirà il dolore, ma che dimostra la stima verso l’uomo e il campione. Un piccolo conforto in questo brutto e difficile momento della sua vita”.

