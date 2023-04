Un drammatico lutto ha sconvolto il mondo del calcio pugliese: l’ex attaccante Giuseppe “Pepè” Lacarra è morto all’età di 36 anni dopo aver lottato a lungo contro una malattia.

Lutto nel mondo del calcio, morto Pepé Lacarra a 36 anni: era malato da tempo

Nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile, Pepé Lacarra è prematuramente scomparso. A quanto si apprende, l’ex attaccante, con esperienze in serie C, D ed Eccellenza che ha giocato indossando le magliette di squadre come Andria, Bisceglie, Monopoli, Barletta, Brindisi e Molfetta, era malato da tempo.

Proprio la malattia, circa un anno e mezzo prima del decesso, ha costretto il giocatore a ritirarsi in modo anticipato dal mondo del calcio. Il 36enne lascia la compagna Filomena e il figlio di soli 5 anni.

L’omaggio dei tifosi all’ex attaccante

Da alcune settimane, Lacarra era ricoverato in ospedale a Bari. Con il trascorrere dei giorni, il suo quadro clinico si è progressivamente aggravato. In seguito alla diffusione della notizia relativa al peggioramento di salute dell’ex attaccante, lo scorso 7 aprile, durante la partita di Serie D disputata tra Barletta e Team Altamura (entrambe squadre in cui il 36enne aveva giocato), la tifoseria ha deciso di rendergli omaggio con uno striscione esposto in curva.

Sullo striscione, accompagnato da un lungo applauso del pubblico che si trovava allo stadio Cosimo Puttili, si leggeva: “Forza Lacarra, Barletta ti abbraccia”.