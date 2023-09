Palermo, neonati positivi alla cocaina abbandonati dalla madre in ospedale

Palermo, neonati positivi alla cocaina abbandonati dalla madre in ospedale

Una 32enne con gravi problemi di tossicodipendenza non ha riconosciuto i due neonati positivi alla cocaina nati a Palermo

Un bambino ed una bambina, due gemellini, sono venuti alla luce all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ma non sono stati riconosciuti dalla madre. La donna, una 32enne con problemi di tossicodipendenza, si è allontanata dalla strattura, mentre i piccoli – secondo quanto raccontato dal quotidiano ‘Repubbica’ – sono risultati positivi alla cocaina.

Palermo, neonati positivi alla cocaina: madre tossicodipendente li abbandona in ospedale

L’episodio è avvenuto nelle scorse ore nel capoluogo siciliano, quando una donna si è presentata all’ospedale Buccheri La Ferla per partorie due gemellini. Poco dopo il parto, però, la donna che ha problemi di tossicodipendenza si è allontanata dal nosocomio senza riconoscere i piccoli. I medici hanno immediatamente inviato una segnalazione alla procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna, ma allo stesso tempo si sono preoccupati anche per le condizioni di salute dei neonati.

La positività alla cocaina: i bimbi possono essere adottati?

Secondo le analisi che sono state effettuate, infatti, i due bambini sono risultati positivi alla cocaina. Attualmente i bimbi sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria. Si attenderà un eventuale ritorno della madre. Se non dovesse accadere i bambini verranno dichiarati adottabili.