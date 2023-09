Una stretta antimafia consistente in una maxi operazione dei carabinieri di Vibo Valentia, sta venendo coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e guidata dal Procuratore Nicola Gratteri. Sono state eseguite misure cautelari su 84 soggetti da più di 600 militari in tutta Italia. Le operazioni antimafia si sono verificate all’alba di mercoledì 7 settembre anche tra Roma e Napoli.

Stretta antimafia: 84 misure cautelari

Sin dalle prime ore della mattina di giovedì 7 settembre, un’imponente operazione antimafia denominata “Maestrale – Carthago” è stata avviata dai carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia. Questa operazione è stata orchestrata sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, la cui guida è affidata al Procuratore Nicola Gratteri. L’operazione coinvolge un contingente composto da oltre 600 militari, come riportato in una nota ufficiale.

Operazioni svoltesi anche tra Roma e Napoli

Come informa TgCom24, oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno partecipando a due operazioni di ampia portata con modalità “Alto Impatto” a Roma e Napoli. A Roma, l’azione coinvolge anche la polizia locale di Roma Capitale e si concentra nel quartiere di Tor Bella Monaca, con perquisizioni in oltre 80 appartamenti in via dell’Archeologia alla ricerca di armi e droga. A Napoli, l’attività è stata organizzata nella zona dei Quartieri Spagnoli, comprendendo numerose perquisizioni e l’identificazione di individui e veicoli ritenuti sospetti.