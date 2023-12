Palermo, via monopattini e biciclette in due vie del centro

Palermo, via monopattini e biciclette in due vie del centro

Emessa ordinanza che vieta la circolazione di monopattini e biciclette in due strade del centro di Palermo.

Palermo, via monopattini e biciclette in due vie del centro

Emessa ordinanza che vieta l’utilizzo dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita in due strade di Palermo, ovvero via Maqueda e via Vittorio Emanuele. Tali mezzi potranno essere condotti solo a mano, in modo tale da evitare possibili incidenti.

Le società di noleggio di monopattini e biciclette dovranno disattivare tali mezzi o ridurre la relativa velocità a passo d’uomo. Le forze dell’ordine dovranno vigilare sul rispetto delle regole.

Le parole del Sindaco Roberto Lagalla

Come riportato sul sito istituzionale del Comune di Palermo, il sindaco Roberto Lagalla ha dichiarato: “La sicurezza, la qualità e la regolamentazione del centro storico è una delle proprietà del mio mandato per ridare piena dignità a una delle aree più attrattive della città. Per questo motivo abbiamo lavorato per avere tutte le migliori condizioni per poter introdurre regole più stringenti a tutela delle persone e degli spazi lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele“.

Per poi aggiungere: “La segnalazione inequivocabile degli spazi dedicati ai dehors consentirà di facilitare i controlli e permetterà agli stessi esercenti di avere sicurezza nella collocazione degli arredi. Il centro storico è cambiato e quindi servono nuove e più adeguate regole di comportamento civico per rispettarne la bellezza e renderlo attrattivo e sicuro”.