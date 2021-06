Paola Di Benedetto e Federico Rossi confermano la rottura: “L’amore è giunto al termine”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno confermato di essersi lasciati con un comunicato ufficiale.

A poche ore dalle indiscrezioni da cui sono stati travolti a causa della loro presunta separazione, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno confermato di essersi lasciati dopo 3 anni d’amore.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

A tre anni dall’inizio della loro storia d’amore e a pochi mesi dall’inizio della loro prima convivenza, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato di essersi lasciati. I due hanno precisato che non ci sarebbero stati tradimenti o altri motivi che li avrebbero spinti a separarsi ma hanno anche affermato che l’amore sarebbe giunto al termine. “Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli.

Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”, ha scritto Paola Di Benedetto tramite stories via social.

Paola Di Benedetto: i dubbi dei fan

Nei giorni scorsi si erano avvicendati numerosi rumor riguardanti la presunta rottura tra i due. In particolare Paola Di Benedetto si era mostrata in compagnia delle sue due amiche, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, e aveva citato una frase di Certe Notti, la famosa canzone di Luciano Ligabue.

Le due amiche nei commenti lasciavano intendere di aver consolato la modella, che finora però aveva preferito non svelare pubblicamente la fine della sua storia d’amore con Federico Rossi.

Paola Di Benedetto: la prima crisi e la convivenza

I due avevano già vissuto un momento di crisi nel 2021, e avevano deciso di separarsi per un breve periodo. A seguire Paola Di Benedetto aveva svelato che a spingerla a lasciare il cantante – in quel momento – fossero stati i problemi legati all’abuso di alcol di Federico Rossi. I due in seguito era tornati a mostrarsi insieme, più felici ed uniti che mai. Pochi mesi fa avevano deciso di andare a convivere dopo che, per diversi mesi, erano stati costretti alla lontananza “forzata” dovuta all’emergenza Coronavirus. I due infatti hanno sempre vissuto in città diverse e per un lungo periodo (a causa della partecipazione di Paola Di Benedetto al GF Vip e a seguire per il lockdown) i due erano stati costretti a non vedersi.