Paola Turani positiva al Covid: “Isolata in camera, non sto per niente bene”

Paola Turani positiva al Covid: l’influencer ha postato delle Instagram Stories raccontando ai suoi followers di essere stata contagiata dal coronavirus.

Paola Turani positiva al Covid: le Instagram Stories ai fan

Nel tardo pomeriggio di lunedì 27 giugno, Paola Turani, una delle influencer italiane più note su Instagram, ha condiviso alcune storie sulla piattaforma social per raccontare ai fan di essere risultata positiva al Covid.

L’influencer, infatti, informando i followers circa le sue condizioni di salute, ha spiegato: “Diciamo che è stato un inizio settimana pessimo e potete vedere dalle mie condizioni. Ho iniziato a sentirmi male stamattina. Quando mi sono svegliata ho capito di non stare bene: avevo un mal di gola fortissimo, tosse e il mal di testa. Ho fatto il tampone e sono risultata positiva al COVID… e quindi mi sono isolata in camera.

Non sto per niente bene. Fortunatamente Enea e Ricky sono negativi. E niente… io rimarrò in camera isolata e aspetterò. Ogni giorno faremo questi tamponi e vedremo come va – e ha aggiunto –. Caspita, l’ho preso davvero tosto. Era da un bel po’ che non stavo così male: febbre, mal di gola, tosse. Tra l’altro, questo mal di gola arriva fino all’orecchio e ho perennemente il mal di testa… Vabbè… vi mando un saluto e spero di ritornare in condizioni migliori”.

Le condizioni dell’influencer: “Isolata in camera, non sto per niente bene”

