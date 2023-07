Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la prima vacanza (insieme) da separati

Nonostante la separazione sia stata resa nota da tempo, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono partiti per Formentera dove hanno trascorso insieme le vacanze.

Lo avevano detto e così è stato. Il conduttore Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno scelto di trascorrere le vacanze estive insieme, pur avendo annunciato da tempo la separazione.

Terminate le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin, i due sono partiti: destinazione Formentera. Bruganelli sui social ha condiviso già diversi scatti tra cui una nel quale è presente il figlio Davide. Il conduttore è stato inoltre “immortalato” in alcune stories.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la vacanza insieme a Formentera

La vacanza a Formentera ci racconta molto di come Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli continuino a restare uniti nonostante il legame matrimoniale sia venuto meno. Del resto nell’intervista rilasciata a Vanity Fair nelle passate settimane Sonia Bruganelli aveva dichiarato: “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”.

Insieme pur restando separati

La separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis era nell’aria da qualche tempo prima che venisse data l’effettiva ufficialità. Entrambi si erano presi il loro tempo anche per tutelare i figli. La conduttrice ha spiegato che il legame, da amore si è tramutato in affetto. Il percorso dunque prosegue seppure in forme diverse.