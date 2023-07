Paolo Bonolis, nuova "fiamma" in vista: la reazione di Sonia Bruganelli

Per Bonolis ci sono delle sorprese interessanti, ma niente è come sembra: il commento di Sonia Bruganelli non si è fatto attendere.

È una domanda che sicuramente in molti si saranno fatti dopo la rottura con la compagna di una vita Sonia Bruganelli: c’è qualcun’altra nella vita di Paolo Bonolis? A quanto pare qualcuna, o meglio dire qualcosa, ci sarebbe, ma non è come sembra. L’ex moglie e opinionista del Gf Vip, Sonia Bruganelli ha ripostato sui social un articolo nel quale è stato svelato questo arcano mistero.

Paolo Bonolis, una nuova fiamma per il conduttore

La “nuova fiamma” del conduttore non è altro che una suv dal blu scintillante, una Range Rover Evoque per l’esattezza, com’è possibile tra l’altro leggere nell’articolo. La ex moglie Sonia Bruganelli ha così commentato: “La nuova fiamma di Paolo. Dopo Sonia c’è la macchina”. Poco più sotto troviamo scritto: “Mi ero incuriosita anch’io…”

E Sonia Bruganelli?

Anche per Sonia Bruganelli ci sarebbe una nuova emozione da vivere all’orizzonte, ma anche in questo caso l’ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto lasciare intendere in una nuova storia condivisa su Instagram un doppio senso: è stata infatti immortalata mentre si trovava al mare con Bonolis: “Il mio nuovo fidanzato!”, è la breve quanto incisiva reazione della ex opinionista.