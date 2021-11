Paolo Del Debbio: come ha perso 27 chili

La dieta di Paolo Del Debbio prevede tantissima attività fisica e il consumo di alimenti quali carne, pesce, verdure permettendogli di perdere 27 kg.

Chi lavora nel mondo dello spettacolo, che sia attore o conduttore, ma anche giornalista, deve apparire in forma e Paolo Del Debbio, noto giornalista, lo sa molto bene. Grazie alla dieta che ha seguito, è riuscito a perdere fino a 27 kg.

Cerchiamo di capire quale regime alimentare ha seguito e il segreto di questa sua nuova forma fisica.

Paolo Del Debbio

È sicuramente uno dei personaggi di maggior spicco del giornalismo italiano e i risultati si vedono, come dimostra il grande successo della trasmissione “Diritto e Rovescio”. Paolo Del Debbio non è solo giornalista, ma noto anche come saggista, conduttore televisivo, professore e per un breve periodo ha militato anche in politica.

Ha origini toscane, di Lucca per la precisione e laureato in Filosofia, e professore della Facoltà di Etica ed Economia all’Università IULM di Milano.

Diverse le esperienze da conduttore, ma anche di scrittore di saggi e di libri, oltre che politico. La sua carriera, seppur breve, nel mondo politico, comincia intorno agli anni 90 con Silvio Berlusconi che lo vuole al suo fianco.

Diventa poi uno dei promotori del partito di Silvio Berlusconi, dove si ritaglia anche un ottimo ruolo, diventando un personaggio molto popolare e amato. In seguito, abbandona la carriera politica per dedicarsi ad altre attività, come appunto la conduzione di programmi di attualità, quale Diritto e rovescio su Rete4.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato con una dirigente Mediaset, dove lavora dalla quale ha due figlie. Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove anticipa ai followers le notizie e le informazioni dei suoi programmi. Il suo profilo social vanta ben 60 mila followers che gli sono affezionati e lo seguono con successo.

Paolo Del Debbio: dieta

Il giornalista e conduttore Paolo Del Debbio è ultimamente balzato al centro del gossip per un cambiamento fisico.

Il noto giornalista è arrivato a perdere 27 kg, tornando in buona forma. Molti pensavano addirittura fosse malato o soffrisse di qualche patologia, ma in realtà come lui stesso ha affermato, si tratta di una scelta che ha fatto per il suo fisico.

Affidandosi a un esperto del settore, ha deciso di cambiare le sue abitudini al punto che ora mangia molto meno e si muove molto, segno che una dieta ipocalorica e attività fisica permettono di ottenere ottimi risultati. Ha eliminato dalla sua dieta tutti quegli alimenti che sono nocivi e ricchi di grassi e fritti.

Per riuscire a perdere 27 chili, Paolo Del Debbio ha scelto di seguire un regime equilibrato e sano che comprende carne, verdure e pesce. I sacrifici e le rinunce ripagano sempre e la sua trasformazione fisica è ora sotto gli occhi di tutti. Afferma di mangiare un po’ di tutto, ma senza esagerare con le porzioni, semplicemente limitandosi.

Ha cominciato a fare anche tantissimo sport che gli ha permesso di ottenere miglioramenti, non solo fisici, ma anche dal punto di vista dell’umore. L’attività fisica stimola la produzione di endorfine permettendogli di beneficiare di una buona condizione di benessere, oltre ad aiutarlo a tonificare i tessuti. Un cambiamento che ha richiesto anche tanta forza di volontà.

