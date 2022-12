Papa Francesco all’Angelus: “Chiediamo pace per l’Ucraina e il suo popo...

In occasione dell’Angelus, Papa Francesco ha rinnovato l’augurio di pace all’umanità intera e si è soffermato soprattutto sulla popolazione ucraina, chiedendo “pace per questo popolo martoriato”.

Papa Francesco all’Angelus: “Chiediamo pace per l’Ucraina e il suo popolo martoriato”

“Rinnovo l’augurio di pace. Pace nelle famiglie, nei movimenti, nelle parrocchie, per quelle popolazioni tormentate dalla guerra, pace per la cara e martoriata Ucraina. Ci sono molte bandiere ucraine oggi qui. Chiediamo la pace per questo popolo martoriato“, ha detto Papa Francesco durante l’Angelus pronunciato nella mattinata di lunedì 26 dicembre.

“La forza di fare passi di apertura e riconciliazione, che il Signore ci dia oggi questa grazia. È il perdono a dire se davvero pratichiamo la carità verso gli altri e se viviamo la Parola di Gesù”, ha aggiunto Bergoglio.

“Ai nostri giorni i martiri sono numerosi”

Nel corso dell’Angelus, soffermandosi sulla guerra in Ucraina e sul concetto di perdono, Papa Francesco ha affermato: “Il ‘per-dono’ è infatti, come indica la parola stessa, un dono più grande, un dono che facciamo agli altri perché siamo di Gesù, perdonati da Lui.

Pensiamo alla nostra capacità di perdonare, in questi giorni nei quali magari incontriamo, tra le tante, alcune persone con cui non siamo andati d’accordo, che ci hanno ferito, con le quali non abbiamo mai ricucito i rapporti”.

Infine, il Pontefice ha concluso: “Ai nostri giorni i martiri sono numerosi, più che nei primi tempi. Oggi preghiamo per questi fratelli e sorelle perseguitati, che testimoniano Cristo”.