Papa Francesco in un’intervista alla Cbs ribadisce la richiesta di negoziare e mettere fine alle guerre nel mondo, ricorda anche che nella Chiesa c’è posto per tutti.

«Una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine . Per favore. I paesi in guerra, tutti quanti, fermino la guerra. Cercate di negoziare. Cercate la pace ».

Questo è stato l’appello del Papa, parlando alla conduttrice del “CBS Evening News” Norah O’Donnell.

Alcuni stralci dell’intervista, durata circa un’ora sono stati trasmessi quando in Italia era passata la mezzanotte. Una versione estesa del dialogo andrà in onda domenica 19 maggio.

Alla domanda sulle conseguenze sui bambini dell’invasione russa in Ucraina, Papa Francesco ha risposto:

«Quei bambini non sanno sorridere . Io dico loro qualcosa, ma loro hanno dimenticato come sorridere. E quando un bambino dimentica come si sorride è molto grave. Che tipo di mondo vogliamo lasciare ai bambini che stanno crescendo adesso?».

«Direi che un posto c’è sempre. Se in una parrocchia il parroco non sembra accogliente, lo capisco, ma andate a cercare altrove, un posto c’è sempre, sempre. Non scappate dalla Chiesa. La Chiesa è molto grande. È più di un tempio, non dovete scappare da lei».