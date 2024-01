Papa Francesco, cresce la preoccupazione per la sua salute

Papa Francesco sta suscitando sempre più preoccupazione per le sue condizioni di salute che sembrano peggiorare. Il suo persistente raffreddore e i disturbi respiratori stanno dimostrandosi un ostacolo significativo alla sua lettura dei discorsi ufficiali. Nonostante i trattamenti ricevuti, il Santo Padre continua a lottare con questi problemi che perdurano da settimane senza mostrare segni di miglioramento. La sua incapacità di respirare correttamente gli ha impedito di leggere lunghe dichiarazioni pubbliche, costringendolo a consegnare il testo ai presenti affinché lo leggessero al suo posto. Questa situazione rappresenta una sfida costante per Papa Francesco, ma non sembra influire sui suoi programmi futuri, tra cui viaggi in Argentina e nella Polinesia.

Il persistente raffreddore di Papa Francesco: un ostacolo alla sua lettura

Nonostante i trattamenti ricevuti, il Santo Padre continua a lottare con questi disturbi respiratori che persistono da settimane senza mostrare segni di miglioramento. Il suo respiro affannato e le difficoltà a respirare correttamente lo hanno costretto a consegnare il testo dei discorsi ai presenti, al fine di permettere loro di leggerli al suo posto.

La speranza, ovviamente, è che il Papa si riprenda al più presto, e che lo faccia una volta per tutte. Nel frattempo, a tutti, fedeli e non, non resta che incrociare le dita, sperando che la provvidenza, divina o meno, possa farlo guarire.