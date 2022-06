Paramedico trans: “Alcuni pazienti rifiutano le cure e mi sputano addosso”

"Mi hanno sputato addosso", queste le parole di Steeph Meech, operatrice trans britannica che presta soccorso in ambulanza.

Steph Meech è una paramedico britannica che lavora attivamente sulle ambulanze. La donna ha denunciato di aver subito violenze sia fisiche che verbali in quanto trans. Particolarmente difficili le sue parole attraverso le quali ha raccontato la sua sofferenza che vive quotidianamente sul lavoro e non solo.

“Ci sono state volte in cui mi hanno sputato addosso solo per quello che sono”, ha dichiarato.

Sentita dalla BBC la paramedico ha spiegato che, al netto delle moltissime persone che con lei sono state accoglienti, altrettante hanno mostrato atteggiamenti violenti e poco rispettosi: “A volte quando mi vedono alla porta mi chiedono ‘cosa sei?’. Questo non va proprio bene. ‘Sono prima di tutto un paramedico e sono qui per aiutarti’, gli rispondo”, ha rivelato.

Ha poi aggiunto: “È solo una piccola minoranza quello rovina tutto […] Quando esco da questi incidenti, mi sono ferita davvero nel profondo”.

Today marks 20 years of service in the ambulance service firstly with Sussex Ambulance Service and then @SECAmbulance I may have changed a bit ☺️☺️🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️🚑 pic.twitter.com/sVl9pmLA6a

— Steph Meech 🚑 (@MeechSteph1) March 25, 2022