Paris Hilton risponde agli haters che hanno deriso il figlio sui social per l...

Paris Hilton risponde agli haters che hanno deriso il figlio sui social per l...

Il figlio di Paris Hilton è stato deriso e preso in giro dagli haters sui social per la dimensione della sua testa: la risposta dell’ereditiera.

Paris Hilton, da poco diventata mamma di un maschietto, ha postato alcuni scatti del bambino online: poco dopo, ha dovuto rispondere agli haters che sui social hanno deriso il figlio per le dimensioni della sua testa.

Paris Hilton, figlio deriso sui social per la testa

La neomamma ed ereditiera Paris Hilton, 42 anni, è nota per essere da tempo al centro dei gossip di Hollywood. Stavolta, a far finire la donna nel mirino dei social, è stata una foto del figlio, da poco avuto grazie all’aiuto di una madre surrogata. Il bimbo, battezzato Phoenix Barron Hilton Reum, è figlio non solo dell’ereditiera ma anche del marito Carter Reum.

Nei giorni scorsi, la 42enne ha condiviso sui suoi profili social alcuni scatti del piccolo che hanno attirato l’attenzione degli haters.

La risposta dell’ereditiera

Molti, infatti, si sono scagliati contro il bambino, sottolineando che avesse una testa “molto grande”. I commenti volti a criticare le dimensioni del cranio del neonato si sono rapidamente moltiplicati. Alcuni utenti hanno scritto che il piccolo avesse una testa “fuori dal normale” mentre altri hanno sentenziato che soffra di encefalite.

La risposta della Hilton agli haters non si è fatta attendere. “Ci sono alcune persone malate in questo modno. Il mio angelo è perfettamente sano”, ha tuonato l’ereditiera. “E sì, certo che è stato da un dottore. Ha solo un cervello grande”.