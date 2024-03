La donna ha raccontato di aver trascorso una notte di passione a Las Vegas con il Principe Harry nel 2010 ma di essere rimasta male per la mancata citazione nel libro

Il Principe Harry si trova ad affrontare un capitolo del suo passato intriso di gossip, riportandoci indietro ai turbolenti primi anni del 2000, quando il Duca di Sussex faceva parlare di sé per il suo stile di vita eccentrico.

Carrie Reichert: “Pronta a divulgare foto del principe Harry nudo”

Un episodio emblematico di quei tempi è il famigerato party a Las Vegas del 2012, ancora oggi motivo di dibattito e imbarazzo per la famiglia reale.

Il centro di questa storia è occupato da una figura chiave di quegli eventi: l’ex spogliarellista conosciuta come Carry Royale-Carrie Reichert. Nel 2022, questa donna ha fatto scalpore mettendo all’asta le mutande indossate da Harry durante quella notte di follia nel deserto del Nevada. Reichert aveva precedentemente raccontato al The Mirror dei dettagli “bollenti” di quella notte, con tanto di ‘strip biliardo’ in cui il principe avrebbe sorprendentemente abbandonato ogni vestigia di pudore togliendosi gli slip.

Ora, Royale è di nuovo sul palcoscenico, ma questa volta con una nota di delusione. Pare che l’autobiografia di Harry, “Spare”, non abbia menzionato affatto il loro incontro selvaggio, un fatto che ha lasciato l’ex spogliarellista sentendosi trascurata e messa da parte.

Parla Carrie Reichert: “Pronta a divulgare foto del principe Harry nudo”

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Reichert minaccia di condividere immagini inedite del principe completamente nudo. “Queste foto non sono mai state rese pubbliche”, avverte: “Ho scatti di lui nudo a bordo piscina. La gente rimarrà sbalordita”.

Il motivo dietro questa minaccia? Reichert dichiara di sentirsi “un po’ contrariata” per essere stata ignorata nel libro di Harry, sottolineando che l’autore si è perso “tantissimo di quella notte”. Mentre il passato torna a bussare alla porta del Principe Harry, la tensione cresce intorno a questo controverso episodio, lasciando il pubblico in attesa di nuovi sviluppi e rivelazioni inattese.