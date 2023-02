Parla la fiorista di Sanremo: “Blanco ha calpestato il cuore dei liguri”

In mezzo a tanti commenti, tutti legittimi, forse il suo è il più calzante perché ei è davvero “parte lesa”, una lavoratrice che ha visto il “suo” lavoro spazzato via dalla furia di un artista capriccioso che poi si è scusato, Parla la fiorista di Sanremo e dice: “Blanco ha calpestato il cuore dei liguri”.

La salernitana di origine Daniela Massa si occupa della preparazione dei bouquet, non ha lavorato sull’allestimento on stage, ma sa cosa significhi amare i fuori, lavorare per renderli ancora più belli e soprattutto sa cosa significhino i fiori per Sanremo e per la Liguria.

“Blanco ha calpestato il cuore dei liguri”

Ad AdnKronos Daniela ha detto la sua sul gesto del cantante: “Non è stato un bel gesto quello del cantante Blanco: è stato come calpestare il cuore della Liguria, perché Sanremo non è solo la città della canzone, ma anche quella dei fiori“.

Attenzione: Daniela è stata la vincitrice del concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2023” ed è lei che compone personalmente i bouquet consegnati sul palco dell’Ariston a cantanti ed ospiti.

Le floreal designer impegnate all’Ariston

Ha detto la professionista: “Al Festival mi occupo dei bouquet e non delle rose, che sono state calpestate in diretta, ma se fossi stata io il cuore sarebbe andato in frantumi come le rose”. E in chiosa: “Con orgoglio faccio parte della squadra guidata dalle floreal designer Sabina di Mattia e Jessica Tua per confezionare i bouquet consegnati durante le dirette del Festival.

Vengo da un piccolo centro di 4.000 abitanti, Palomonte in provincia Salerno, e per me significa tantissimo ed è un grande onore e una grande fortuna poter presentare dei bouquet sul palco”.