Una nuova scossa di magnitudo 4.2 si è registrata oggi nel parmense alle 13:06 con epicentro a Calestano. La scossa è stata avvertita in maniera nitida anche dalla popolazione.

La scossa di terremoto

La scossa di oggi, il cui epicentro era a 5 km da Calestano, fa parte di uno sciame sismico che in questi giorni sta colpendo l’Emilia Romagna, nello specifico la zona del parmense. Negli scorsi giorni si sono registrate 71 scosse, ma fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. Secondo gli esperti dovrebbero esaurirsi entro breve tempo.

Scossa sentita anche a Parma

La scossa di terremoto verificatasi a Calestano è stata avvertita fino nella città di Parma, anche ai piani bassi degli edifici.

Nei comuni di Felino Marzolara e Calestano invece la gente è scesa in strada per alcuni minuti durante la scossa.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha attivato il sistema Alert System per la popolazione. Spiega: “Alle 13.06 è stata avvertita in città una scossa di 4.1 che non ha creato danni a cose o persone. Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile.”