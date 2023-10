La celebre cantante lirica slovacca Patricia Janečková si è spenta il 1° ottobre, alla giovane età di 25 anni. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica e il suo coraggio.

Patricia Janečková ha perso la battaglia contro il cancro

La sua prematura scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dell’opera. Il suo notevole talento si è spento nel fiore degli anni. La causa della morte, come confermato dalla sua manager, Jana Švábová, è stata una grave malattia contro cui stava coraggiosamente combattendo. Nel febbraio 2022, infatti, aveva informato i suoi fan su Instagram che le era stato diagnosticato un cancro al seno. Rimase ottimista e dedita alla lotta contro il tumore, prendendosi anche una pausa dal palcoscenico per concentrarsi sulla salute. Nonostante i primi segnali di miglioramento e il breve ritorno sulle scene, nel 2023 le sue condizioni sono tragicamente peggiorate.

Un prodigio dell’opera lirica

Janečková è nata il 18 giugno 1998 a Münchberg, in Germania, da genitori slovacchi. Poco dopo la sua nascita, la famiglia si è trasferita a Ostrava, nella Repubblica Ceca. La sua passione per la musica si accende in giovane età, influenzata dal padre, contrabbassista associato alla Filarmonica di Janáček. È proprio qui che il suo talento è stato coltivato, affinando le sue doti di cantante lirica. La prima esibizione è stata al Teatro Antonín Dvořák. La sua incredibile predisposizione al canto lirico l’ha portata a vincere numerosi concorsi, tra cui il programma televisivo ceco-slovacco Talentmania a soli 12 anni. Questa vittoria l’ha proiettata verso una fama internazionale, con le sue esibizioni trasmesse anche dalla CNN. A 16 anni, Janečková ha vinto il Concorso Internazionale di Musica Sacra di Roma, consolidando il suo posto nel mondo dell’opera.

Un’eredità virtuosa

Le sue performance continueranno ad influenzare le future generazioni di cantanti lirici. La vita di Janečková non si è limitata al solo talento. È stata anche un faro di coraggio, affrontando una grave malattia con ottimismo e ispirando gli altri con la sua resilienza. Il giovane soprano lascia il marito, l’attore Vlastimil Burda, sposato nel giugno 2023.