Patrizia De Blanck lancia una maledizione contro chi abbandona gli animali

Schetta e sincera come al solito, Patrizia De Blanck ha lanciato un vero anatema contro chi abbandona gli animali dopo la pandemia

Patrizia de Blanck ha deciso di schierarsi apertamente contro chi abbandona gli animali. Così, dal suo profilo social ha letteralmente promesso una maledizione da parte nientemeno che di una sua particolarissima ava. Precisando di avere un’antenata strega, l’ex gieffina ha difatti minacciato i traditori degli amici a quattro zampe: “Morirete schiacciati in una pozza di sangue!”.

Patrizia de Blanck furiosa sui social

L’ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip ha avvisato apertamente i suoi follower di essere in procinto di dare un messaggio tutt’altro che diplomatico. La frizzantissima contessa si è infatti scagliata in un video su Instagram contro chi durante la pandemia ha preso un animale per poter uscire o cercare compagnia, mentre ora che la situazione si sta normalizzando ha deciso di abbandonarlo per strada.

Per costoro, la dama romana ha dunque riservato una particolare punizione, ossia una vera e propria maledizione senza mezzi termini da parte di un’antenata strega.

Voglio un’amica che commenta così le mie foto,proprio come lo fa Patrizia De Blanck con Tommaso.

Posso averla o chiedo troppo?#tzvip #tommasozorzi pic.twitter.com/BBSgkjdeKX — Imma Crescente (@CrescenteImma) June 13, 2021

Pensando intensamente all’antenata strega di Patrizia De Blanck — Gieffepparo (paccottiglia subculturale) (@gieffepparo) June 9, 2021

Solo pochi giorni fa, Patrizia De Blanck è peraltro tornata a parlare del compianto Franco Califano, ricordando la loro storia d’amore. Durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, la nobildonna aveva spesso parlato dei suoi numerosi amanti, tra i quali il cantautore era stato uno dei più chiacchierati.