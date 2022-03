Patrizia Longo: il mio libro per essere belle e felici

Patrizia Longo è un’estetista ma non un’estetista come tante. È, infatti, una FISIOestetista, ovvero una professionista del mondo della bellezza massoterapista e riflessologa, empatica e sempre alla ricerca di soluzioni per far star bene le donne che si rivolgono a lei. Un’idea di bellezza, quella di Patrizia, che trova espressione nel suo libro, L’incontro perfetto – quando cliente ed estetista si innamorano pubblicato nel 2021 e disponibile su Amazon, in formato cartaceo e Kindle nonché acquistabile con i sostegni Bonus Cultura e Bonus Carta Docente.

Patrizia ha scritto il testo durante il lockdown per raccontare la sua idea di bellezza a partire bellezza nell’ottica di essere felici. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

Il metodo “bella fuori” di Patrizia Longo

Nel suo libro Patrizia racconta del metodo che ha adottato con successo nel suo centro estetico, frutto di anni di studio e di esperienza, nel segno dell’aggiornamento costante e dell’ascolto delle esigenze delle clienti.

Da tutto questo nasce il metodo “bella fuori” di Patrizia Longo, un percorso a tutto tondo della durata di 9 mesi, anche se viene naturale proseguire visti i risultati e il benessere psico fisico che raggiunto.

Un arco di tempo durante il quale si alternano sedute più o meno intense che vedono la collaborazione di diversi professionisti. Oltre ai trattamenti estetici, la cliente riceve una scheda alimentare fatta su misura da una nutrizionista che, in caso di patologie, interviene con protocolli curativi ad hoc, la scheda di un personal trainer e le indicazioni di un life coach. Il metodo “bella fuori” di Patrizia Longo non è, quindi, solo rivolto alla cura dell’inestetismo in sé ma un lavoro che vede un cambiamento a tutto tondo nello stile di vita di tutti i giorni in base agli obiettivi e ai desideri della persona, che viene accompagnata e seguita passo dopo passo.

Perché diventare FISIOestetista?

Con il libro L’incontro perfetto – quando cliente ed estetista si innamorano Patrizia Longo ha scelto di condividere con passione le sue innovazioni professionali realizzate con il metodo di fisio-estetica “bella fuori” sia con le clienti che con le colleghe.

Un testo che si rivela utile a livello didattico nelle scuole di formazione del settore, portando un punto di vista altamente innovativo e sinergico con il conseguimento di una competenza innovativa quale quella della FISIOestetista.

Il metodo “bella fuori” vede la disponibilità di Patrizia a effettuare formazione direttamente nel centro, attraverso una conoscenza di persona con cui valutare le potenzialità dello staff, dei prodotti e dei macchinari già esistenti, così da ottimizzare le risorse e renderle ancora di più al servizio delle clienti.

Perché il centro estetico, così come racconta il libro, non è solo un luogo dove concedersi dei momenti di relax e cura di sé. L’estetista diventa il punto di riferimento per sentirsi meglio dentro e fuori, una figura capace di rendere la quotidianità migliore attraverso l’estetica avanzata e una comunicazione nel segno della fiducia e dell’empatia. La felicità è l’obiettivo e la bellezza il risultato.