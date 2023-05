Paura a Genova, pullman in gita scolastica brucia la frizione: 5 studenti intossicati dai fumi

Paura a Genova, pullman in gita scolastica brucia la frizione: 5 studenti int...

Paura a Genova, pullman in gita scolastica brucia la frizione: 5 studenti int...

Paura a Genova, pullman in gita scolastica brucia la frizione: 5 studenti int...

Un pullman che trasportava alcuni studenti in gita scolastica ha bruciato la frizione a Genova: per i fumi scaturiti dalla rottura, cinque allievi sono stati intossicati e sono subito stati trasportati all’ospedale Gaslini.

Paura a Genova, pullman in gita scolastica brucia la frizione

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuto al casello autostradale di Genova Ovest nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio. All’interno di un pullman si è verificato un problema di intossicazione da fumo. Il mezzo trasportava alcuni alunni di prima media che avevano partecipato a una gita scolastica. Il gruppo di scolari era partito da Bergamo per raggiungere l’Acquario di Genova

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che i fumi siano stati generati dalla rottura della frizione del pullman. I gas hanno intossicato alcuni dei bambini che si trovavano a bordo del veicolo.

Cinque studenti intossicati dai fumi ricoverati al Gaslini

Nel momento in cui si è reso conto della rottura della frizione e della diffusione dei fumi, l’autista del pullman ha prontamente accostato al fine di consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul luogo, si sono recati i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

I paramedici hanno prestato soccorso ai giovani studenti: cinque allievi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini a causa delle esalazioni. A quanto si apprende, i ragazzini non sono in pericolo di vita. La misura, tuttavia, ha rappresentato l’applicazione di un codice precauzionale, indispensabile data la giovane età degli studenti coinvolti nella vicenda.