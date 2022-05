Paura per LDA: malore durante l’incontro con i fan

LDA ha accusato un malore mentre si trovava ad un incontro con i fan. Il suo messaggio sui social.

Secondo indiscrezioni LDA avrebbe avuto un malore durante un incontro all’Instore con i fan che lo attendevano per una foto o un autografo.

LDA: il malore

LDA ha accusato un piccolo malore mentre si trovava ad un incontro con i suoi fan e per questo ha deciso di allontanarsi per alcuni minuti e riprendere fiato.

Una volta tornato a casa il cantante ha tranquillizzato il suo pubblico social sulle sue condizioni e ha dichiarato:

“Sono distrutto. Mi dispiace essermi fermato per 5 minuti ma mi girava la testa da morire. Non ero lucido in quel momento e sono dovuto uscire”, ha dichiarato LDA dopo che è tornato a casa. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno inviato i loro messaggi d’affetto e non vedono l’ora di vederlo dal vivo durante il tour promozionale per il suo primo disco.

LDA: l’esperienza ad Amici

LDA, acronimo di Luca D’Alessio, è il figlio del celebre cantante Gigi D’Alessio. Reduce dall’esperienza ad Amici ha firmato il suo primo contratto con un’etichetta discografica e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa gli riserverà il futuro. Nei giorni scorsi il cantante ha espresso un particolare desiderio a suo padre, Gigi D’Alessio, e ha fatto sapere che vorrebbe partecipare al suo concerto-evento previsto a Napoli a Giugno.

In tanti tra i suoi fan sono curiosi di sapere se sarà presente all’evento e in molti sono impazienti di sapere quali sorprese riserverà LDA in futuro per i suoi giovanissimi ammiratori.

Al momento il cantante si sta godendo il meritato successo acquisito anche grazie a Amici.