Paura a Trieste, dove una donna ha cercato di rapire una bambina di appena due anni che si trovava in braccio alla mamma all’uscita da scuola. Tutti i dettagli.

Paura a Trieste, donna tenta di rapire una bimba di 2 anni

Momenti di terrore a Trieste, dove giovedì scorso, 12 marzo 2026, una donna di quarant’anni, cittadina brasiliana, ha tentato di rapire una bimba di appena due anni che si trovava in braccio alla madre all’uscita da scuola. Fortunatamente non ci è riuscita ed è fuggita. La madre della piccola, in preda al panico, ha chiamato subito il marito, il quale è salito in sella alla sua moto ed è partito alla ricerca di questa donna.

Paura a Trieste, tenta di rapire una bimba di 2 anni: la drastica reazione del papà

Come detto, paura a Trieste dove una donna brasiliana di 40 anni ha tentato, fortunatamente senza riuscirci, a rapire una bimba di due anni che era in braccio alla madre. Dopo che la donna è fuggita, la mamma ha avvisato il marito, che ha preso la moto per cercare la 40enne. Quando l’ha vista al bar, ha mandato subito un messaggio con la foto alla moglie per avere conferma, quando essa è arrivata l’ha aggredita sino all’arrivo della polizia, che ha poi denunciato la donna per tentato sequestro di persona. Da quanto si apprende sarebbe un soggetto con problemi psichiatrici che però non sembra essere in cura in nessun centro specializzato.