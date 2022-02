Pavia, è morto il bambino che era stato trascinato da un treno

Tragedia a Pavia, è morto il neonato che il due febbraio era stato trascinato da un treno sui binari, quando aveva solo 16 giorni di vita

Tragedia a Pavia, è morto il neonato che il 2 febbraio era stato trascinato da un treno sui binari, quando aveva solo 16 giorni di vita.

Pavia, neonato trascinato sui binari da un treno

Il padre del bambino si trovava con la culla sui cui c’era suo figlio di 16 giorni, in attesa del treno sul binario 2 della stazione di Pavia.

Un treno merci, partito da Milano e in transito dalla città, ha però agganciato il passeggino, trascinando il neonato per 20 metri fino a sbalzarlo sui binari. Il piccolo non è stato travolto dal treno, ma ha riportato delle gravissime ferite nella caduta sui binari. Il piccolo era stato immediatamente soccorso dagli agenti della Polfer e accompagnato al Policlinico di Milano. L’equipe di medici dell’ospedale le ha provate tutte per provare a salvare il neonato, ma per lui non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Gli accertamenti sull’incidente di Pavia

Sono in corso gli accertamenti per fare luce su quello che è accaduto a Pavia. Gli inquirenti stanno indagando per scoprire se il passeggino si trovasse in condizioni di sicurezza o se fosse oltre la linea gialla di sicurezza.