PD, Letta sul Governo: “È bene che vada avanti con la maggioranza”

"Il Governo vada avanti con la maggioranza", lo ha affermato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

L’esecutivo deve andare avanti con l’attuale maggioranza. Lo ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta nel corso della presentazione del libro “L’uomo delle regole. Sergio Mattarella e la terza fase della Repubblica”, scritto da Nicola Graziani.

Molti i temi portati all’attenzione: non solo prospettive future del Governo, ma anche il caro bollette, la legge elettorale e la crisi dell’Ucraina.

Letta sul Governo: “Vada avanti con la maggioranza”

Il segretario del Partito Democratico proprio parlando del futuro del Governo non ha avuto dubbi: “Io sostengo che è bene che questo governo vada avanti con la maggioranza che lo sostiene e che questa ampia maggioranza sia un fatto positivo”.

Per ciò che riguarda la legge elettorale Letta ha informato che se ne parlerà in presenza di un clima positivo: “Di legge elettorale si discuterà, lo si farà nei gruppi parlamentari e se c’è un clima positivo che può maturare, lo vedremo.

Di certo, non è discussione che si può fare con forzature o voti fiducia. Vedo le necessità di cambiare una legge elettorale abbastanza orribile ma vedo anche tutte le difficoltà”.

Sulla crisi Ucraina: “Il Paese sia unito dietro al Governo”

Nella lunga riflessione di Enrico Letta c’è stato spazio anche per la crisi in Ucraina: “La crisi Ucraina è la cosa peggiore che può accadere in termini di perdite vite umane e per gli effetti economici che generebbe.

Occorre fare tutto il possibile per evitarla”.

Sul caro bollette: “Settimana per intervento a favore di famiglie e imprese”

Infine – si legge da Adnkronos – il segretario del Partito Democratico ha portato all’attenzione il tema dell’aumento del costo dell’energia: “Questa è la settimana giusta per un intervento a favore di famiglie e imprese perché la ripresa è a rischio. Il governo sta lavorando e noi lo spingiamo nelle giusta direzione”.