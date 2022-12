Pelè, i figli rassicurano: "Non è in pericolo"

Le condizioni di salute di Pelè, i figli rassicurano: "Leggiamo molte cose sui social, non è in pericolo, certo quel momento verrà ma di certo non è adesso"

Pelè, i figli rassicurano i fan del Brasile e di tutto il mondo: “Non è in pericolo”.

Stando a quanto riferito dai congiunti del più grande calciatore di sempre O Rei non sarebbe affatto in terapia intensiva e starebbe seguendo trattamenti medici mirati. Ad ogni modo dalla data del 29 novembre le notizie erano di tutt’altro tono e il mondo intero dei calciofili, dei tifosi e degli sportivi era andato in apprensione.

Perché? Perché circolava la notizia di un nuovo ricovero in ospedale per O Rei Pelé e di un aggravarsi delle sue condizioni già serie a causa di complicazioni legate ad una neoplasia.

La notizia era ribalzata e la terribile prospettiva che Pelè potesse aver trovato qualcosa che stava dribblando lui aveva sconcertato tutti. Ebbene pare proprio che le cose non stiano così, almeno secondo la versione dei figli del campione. Figli che hanno rilasciato dichiarazioni al programma tv brasiliano “Fantastico”, trasmesso dall’emittente Globo.

“Un giorno accadrà, ma non è oggi”

Ha precisato da subito Flavia Arantes: “Non è in terapia intensiva.

È in una stanza normale, non è a rischio. In questo momento segue il trattamento dei medici”. E ancora, per bocca di Arthur: “La questione mi tocca fortemente: sui social media leggo molte persone scrivere ‘Riposa in pace”. Poi in chiosa: “Mi viene voglia di commentare ‘Non è accaduto, gente’. Certo, un giorno accadrà, ma quel giorno non è oggi”.