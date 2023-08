Previsti aumenti fino a 250 euro per le pensioni a settembre 2023. Il pagamento avverrà seguendo il consueto ordine alfabetico per il ritiro alle poste. Coloro che riceveranno la somma su conto corrente bancario non dovranno fare nulla. Gli interessati potranno rivolgersi agli uffici postali presenti sul territorio per il ritiro in contanti delle pensioni, degli assegni, dei trattamenti pensionistici e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Pensioni, aumenti a settembre 2023: cosa c’è da sapere?

Come informa il Messaggero, una porzione degli aumenti concerne gli aggiustamenti contabili. Nei mesi precedenti, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha completato il processo di erogazione degli adeguamenti e degli importi arretrati destinati ai pensionati. Tuttavia, gli effettivi incrementi sulle pensioni sono entrati in vigore con un certo ritardo, il che implica che sarà solamente a partire dal mese di settembre che i beneficiari potranno notare le modifiche nei loro importi e gli aggiustamenti contabili.

A chi spettano?

Nel corso del mese di settembre, coloro i quali ricevono la pensione minima avranno la possibilità di osservare un aumento dell’1,5% nel caso in cui abbiano meno di 75 anni, e un incremento del 6,64% nel caso in cui abbiano superato i 75 anni (con l’importo della pensione portato a 600 euro come stabilito dalla legge di Bilancio 2023).