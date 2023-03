Per stasera è atteso l'arrivo a Bari della Geo Barents con 190 migranti

Per stasera è atteso l'arrivo a Bari della Geo Barents con 190 migranti

L’arrivo della bella stagione sta rendendo frenetiche e praticamente seriali le operazioni di soccorso in mare e da quanto si apprende in queste ore per stasera, domenica 26 marzo, è atteso l’arrivo a Bari della Geo Barents con 190 migranti. La nave di Medici senza Frontiere ha a bordo decine di persone soccorse nel Mediterraneo nel corso delle rotte di intercettazione delle chiamate di soccorso e dei messaggi Alarm Phone.

I media spiegano più dettagliatamente che è previsto per la serata di oggi, presumibilmente e da timing di rotta tra le 19.00 e le 20.00, l’arrivo nel porto di Bari della nave Geo Barents di Medici senza frontiere. Il natante ha a vordo 190 persone soccorse al largo del Mediterraneo. Secondo quanto riferiscono i soccorritori, le condizioni di salute dei migranti a bordo sono buone. E ci sono altre informazioni: sono tutti uomini, tra loro c’è anche una decina di minorenni non accompagnati tra i 14 e i 17 anni.

Naufraghi quasi tutti del Bangladesh

Le persone recuperate ed attualmente a bordo della Geo Barents provengono per la maggioranza dal Bangladesh. Il fenomeno migratorio di questo periodo sta pagando pegno amarissimo anche gli sbarchi autonomi senza scafisti. Al largo della Tunisia si è purtroppo registrato un nuovo naufragio con la morte di almeno 19 persone.