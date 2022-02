Petizione per elezione diretta del Presidente della Repubblica, la proposta di Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia, dopo il Mattarella bis, torna a proporre il sistema presidenziale, quindi l'elezione diretta del presidente della Repubblica.

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, continua ad insistere e porta avanti la sua battaglia affinchè il prossimo presidente della Repubblica venga eletto dai cittadini italiani. Le posizioni di Meloni sul presidenzialismo erano già note.

Fratelli d’Italia propone l’elezione diretta del presidente della Repubblica

Stavolta, Giorgia Meloni, non si limita alle chiacchiere e lancia una petizione online sul sito www.presidenzialismo.it. Si tratta di una raccolta firme per modificare la Costituzione italiana relativamente alla parte che riguarda l’elezione del presidente della Repubblica. Oltre al sito, in tutta Italia sono stati allestiti dei gazebo per raccogliere firme ed aderire al progetto di Fratelli d’Italia.

Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

La Meloni ha deciso di percorrere questa via subito dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale.

La leader di FdI aveva dichiarato: “Mi auguro che sia l’ultima volta che assistiamo al giuramento di un Presidente della Repubblica non scelto dagli italiani, ma frutto dei veti e dell’inciucio dei partiti della maggioranza”. Per Giorgia Meloni, gli italiani dovrebbero avere più potere e quindi poter scegliere il loro capo.

Le dichiarazioni di Francesco Lollobrigida

Anche Fracesco Lollobrigida, fedelissimo della Meloni, aveva dichiarato: “Dopo l’indecente spettacolo nei palazzi della Politica che ha portato al bis di Mattarella, non è più rinviabile un intervento legislativo per impedire in futuro inciuci fatti da chi ha come unico obiettivo quello di restare incollato alla poltrona.

Auspichiamo che Mattarella sia l’ultimo presidente eletto dal Palazzo. È ora che il popolo scelga la massima carica dello Stato“.