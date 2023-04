Pierpaolo Pretelli pizzicato in discoteca con una ragazza: la reazione di Giulia Salemi non si è fatta attendere.

Pierpaolo Pretelli è stato pizzicato in discoteca in compagnia di una ragazza, tale Francesca Goglino. Il video ha fatto il giro dei social e la reazione di Giulia Salemi non si è fatta attendere.

Pierpaolo Pretelli pizzicato in discoteca con una ragazza

Nelle ultime ore, sui social sta girando un video che ritrae Pierpaolo Pretelli in discoteca. Il ragazzo ha trascorso una serata presso l’Armani Club, noto locale milanese, in compagnia di alcuni amici. Tra questi spuntano Riccardo Brannetti e la tiktoker Francesca Goglino. Pierpaolo viene immortalato mentre balla alle spalle della ragazza.

La reazione di Pierpaolo Pretelli al gossip

Appena il video ha preso a circolare, i fan hanno iniziato a fare delle ipotesi. Giulia Salemi non era con Pretelli perché impegnata in America con il Coachella. E’ per questo che in molti hanno ipotizzato che quando il gatto non c’è i topi ballano. E’ bene sottolineare, però, che parecchi seguaci hanno preso le difese dei Prelemi. Pierpaolo, di tutta risposta, ha piazzato diversi like a questi commenti.

Giulia Salemi rompe il silenzio

Giulia Salemi, invece, ha postato una Instagram Stories parecchio ambigua. Ha scritto:

“The only toxic you need in your life is botox, let the rest go, ovvero “L’unico elemento tossico di cui hai bisogno nella tua vita è il botox, lascia andare il resto”.

Al momento, non è chiaro se con “elemento tossico” intenda la sua relazione con Pierpaolo o il gossip.