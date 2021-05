Pio e Amedeo, l’omaggio ai 20 anni di Amici e il bacio a Maria De Filippi

Pio e Amedeo, ospiti alla finale di Amici, hanno omaggiato i 20 anni del talent e hanno baciato sulla bocca la conduttrice.

Pio e Amedeo sono tornati sl palco di Amici 20 durante la finale e hanno deciso di rendere omaggio al 20 anni della trasmissione a modo loro. I due comici hanno anche baciato Maria De Filippi sulla bocca.

Pio e Amedeo ospiti della finale di Amici: il bacio a Maria De Filippi

Pio e Amedeo, ospiti della finale di Amici 20, sono tornati in televisione e sono riusciti a scatenare nuove polemiche. Nello studio del talent show hanno sottolineato il successo del loro programma Felicissima Sera, senza aggiungere nulla sulle proteste che hanno scatenato con il loro famoso monologo. “Maria hai visto che è successo? Non si è capito niente. A un certo punto tutti pomiciavano con tutti. Con te non abbiamo fatto in tempo.

Ci dai un bacetto?” hanno chiesto i due comici. Maria ha subito sottolineato che non era possibile per via del Covid e che al massimo avrebbe potuto farlo indossando tutti una mascherina. Pio e Amedeo, però, le hanno rubato un bacio a stampo a tradimento. “Tanto abbiamo fatto i tamponi” hanno sottolineato.

Pio e Amedeo celebrano i 20 anni di Amici

Pio e Amedeo hanno voluto festeggiare i 20 anni di Amici e hanno ironicamente sottolineato che Maria De Filippi non sta mai a casa con Maurizio Costanzo.

“Te ne potresti stare a casa tua a farti i selfie con Maurizio con i denti con i diamanti come i rapper […] e invece no, stai buttata qua dalla mattina alla sera. Un programma finisce e uno comincia. In un anno vai in vacanza 10 giorni. Mio zio 10 giorni di vacanza se li fa in un mese. Vent’anni fa non avevamo una lira, qualcosina anche grazie a te ora ce l’abbiamo” hanno dichiarato i comici. Poi hanno parlato delle persone che la De Filippi ha aiutato e che lavorano con lei. “Per Stash e Stefano la musica era presente nelle loro vite già da piccoli, perché rubavano gli stereo dalle macchine. Furono anche arrestati. E poi la Celentano, vent’anni fa fece il suo ultimo sorriso. Lanciava i guanti di sfida alle riunioni condominiali. Lorella Cuccarini vent’anni fa era già una milf incredibile. La Peparini vent’anni fa accompagnava il suo fidanzato Andreas all’asilo” hanno aggiunto.

Pio e Amedeo: l’affetto per Maria De Filippi

“Enula, Ibla, Deddy, Irama, che caz** di nomi hanno? Quando torneranno un Michele, un Salvatore, un Antonino…Antonino un altro, non pensare male Stefano (riferimento ad Antonino Spinalbese, compagno di Belen)” hanno continuato i comici. “Ma l’anno 2020 è stato il più difficile di sempre. Quest’anno ci ha fatto scoprire il valore delle persone, quelle a cui vogliamo bene. Per noi tu sei una di quelle, sei casa, sei amica. Ti vogliamo bene” hanno aggiunto, omaggiando Maria.